Трамп собрался запретить въезд в США коммунистам

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в 2024 году запретить въезд в страну «коммунистам и марксистам». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

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Трамп заявил, что запретит въезд всем сторонникам левых идей в первый день своего второго срока в Белом доме. Это необходимо для «защиты целостности миграционной системы», сказал экс-президент.

«Мы не собираемся пускать в США ненавидящих христиан коммунистов, марксистов и социалистов из-за рубежа», - подчеркнул Трамп.

По его мнению, сторонники левых идей не хотят разделять традиционные ценности Соединенных Штатов.

Дональд Трамп ранее заявил, что президент Джо Байден подконтролен властям Китая. Он упрекнул администрацию США в отсутствии попыток противостоять расширению влияния КНР на Кубе, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:КоммунистыВыборы в СШАДональд ТрампСША

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