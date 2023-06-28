Трамп собрался запретить въезд в США коммунистам

Трамп заявил, что запретит въезд всем сторонникам левых идей в первый день своего второго срока в Белом доме. Это необходимо для «защиты целостности миграционной системы», сказал экс-президент.

«Мы не собираемся пускать в США ненавидящих христиан коммунистов, марксистов и социалистов из-за рубежа», - подчеркнул Трамп.

По его мнению, сторонники левых идей не хотят разделять традиционные ценности Соединенных Штатов.

Дональд Трамп ранее заявил, что президент Джо Байден подконтролен властям Китая. Он упрекнул администрацию США в отсутствии попыток противостоять расширению влияния КНР на Кубе, сообщает «Радиоточка НСН».

