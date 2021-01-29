Талибы надеются на помощь России в снятии санкций ООН
Афганское движение «Талибан» обсуждает с Россией вопрос снятия санкций СБ ООН с представителей организации. Об этом сообщил заместитель главы политического офиса радикальной группировки Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
По его словам, талибы рассчитывают, что Россия поспособствует этому. Станакзай отметил, что снятие санкций подразумевается соглашением, которое было заключено с Соединенными Штатами. Он отметил, что обсуждал вопрос со спецпредставителем президента РФ Замиром Кабуловым, который подержал этот процесс, передает РИА Новости.
Станакзай добавил, что время, когда должны были быть освобождены все пленные талибы и сняты санкции, уже прошло.
В прошлом году в Соединенные Штаты и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Согласно договору, из Афганистана должны быть выведены все иностранные войска и произведен обмен пленными.
Ранее талибы опровергли сообщения о том, что они якобы получали вознаграждение от России за нападения на американских солдат в Афганистане, сообщает РИА ФАН.
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