Талибы надеются на помощь России в снятии санкций ООН

Станакзай добавил, что время, когда должны были быть освобождены все пленные талибы и сняты санкции, уже прошло.

В прошлом году в Соединенные Штаты и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Согласно договору, из Афганистана должны быть выведены все иностранные войска и произведен обмен пленными.

Ранее талибы опровергли сообщения о том, что они якобы получали вознаграждение от России за нападения на американских солдат в Афганистане, сообщает РИА ФАН.



