Байден потребовал скорейшего объявления официальных результатов выборов

Официальные представители президента заявили, что до официального объявления результатов лидер США не сможет общаться с сотрудниками разведслужб, назначать зарплату сотрудникам своей администрации и оплачивать командировки.

За процедуру передачи президентских полномочий в США отвечает GSA. Глава организации Эмили Мерфи отметил, что не сможет подписать решение о передаче полномочий, пока команда бывшего президента Дональда Трампа не обжалует итоги выборов в ключевых штатах.