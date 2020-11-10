Байден потребовал скорейшего объявления официальных результатов выборов
Команда избранного президента от Демократической партии США Джо Байдена пригрозила Управлению общих служб (GSA) иском в суд из-за задержки объявления результатов выборов президента, сообщает Reuters.
Официальные представители президента заявили, что до официального объявления результатов лидер США не сможет общаться с сотрудниками разведслужб, назначать зарплату сотрудникам своей администрации и оплачивать командировки.
За процедуру передачи президентских полномочий в США отвечает GSA. Глава организации Эмили Мерфи отметил, что не сможет подписать решение о передаче полномочий, пока команда бывшего президента Дональда Трампа не обжалует итоги выборов в ключевых штатах.
Ранее Трамп заявил, что президентские выборы прошли с нарушениями – американская почтовая служба в нескольких штатах не смогла вовремя доставить бюллетени с голосами избирателей. По закону некоторых штатов, бюллетени, прибывшие с опозданием, не учитываются при подсчете. Трамп настаивает на том, чтобы они не были учтены ни в одном штате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru