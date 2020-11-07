Трамп заявил, что выиграл выборы «с большим отрывом»

«Я выиграл выборы с большим отрывом!» - сообщил Трамп.

Ранее о перевесе голосов в свою пользу заявлял соперник республиканца Трампа демократ Джо Байден. Однако, он не стал торопиться утверждать свою победу.

По официальным данным, согласно подсчитанным голосам, перевес на стороне Байдена, у которого 264 голоса. У Трампа – 214. Победитель гонки должен набрать 270 голосов. Их подсчёт еще продолжается. Трамп ранее выражал желание отстаивать свою победу в суде.

