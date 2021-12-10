Байден после звонка Путину поговорил с лидерами Восточной Европы

Беседа прошла по итогам онлайн-переговоров с президентом России Владимиром Путиным и телефонного разговора Байдин с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В страны «бухарестской девятки» входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский вели переговоры полтора часа. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, что переговоры прошли в открытой прямой атмосфере.

