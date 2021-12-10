Байден после звонка Путину поговорил с лидерами Восточной Европы

Американский президент Джо Байден провёл переговоры с лидерами стран «бухарестской девятки», сообщает RT со ссылкой на Белый дом.

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Беседа прошла по итогам онлайн-переговоров с президентом России Владимиром Путиным и телефонного разговора Байдин с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В страны «бухарестской девятки» входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский вели переговоры полтора часа. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, что переговоры прошли в открытой прямой атмосфере.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:Джо Байден
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