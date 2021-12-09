Байден и Зеленский говорили полтора часа

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский вели переговоры полтора часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Зеленского.

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Отмечается, что Байден поделился с Зеленским деталями переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которые состоялись несколькими днями ранее.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, что переговоры прошли в открытой прямой атмосфере.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДжо Байден
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