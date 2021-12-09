Украинский политолог призвал не злиться из-за переговоров Путина и Байдена без Киева
Украинцам не стоит воспринимать любое обсуждение страны без участия представителей Киева как предательство. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.
«Меня все больше смешат стенания о том, что Украину обсуждают без Украины. Мол, так нельзя. Это чуть ли не унижение нашего государства», - заявил Фесенко в статье для издания «Главред».
Политолог напомнил, что практика обсуждения третьих стран на любых международных встречах является нормой. По его словам, украинские политики тоже нередко допускают замечания в адрес других странах на переговорах.
Фесенко высмеял возмущения жителей страны после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которых обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины. Онлайн-встреча президентов прошла накануне, 8 декабря.
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