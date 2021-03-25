Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на пост главы страны в 2024 году. Соответствующее заявление он сделал в ходе своей первой пресс-конференции, передает РИА Новости.
«Мой ответ - да», - таким образом Байден ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Демократ Джо Байден был избран президентом страны, в ходе голосования, прошедшего в США 3 ноября прошлого года. Конгресс США 7 января утвердил итоги выборов и победу Байдена над республиканцем и предыдущем президентом страны Дональдом Трампом. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 января 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 221 / сут.
Умерли
96 612+393 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 881 / сут.
- Болельщикам из России вернут деньги за билеты на Олимпиаду в Токио
- Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
- СМИ предупредили об угрозе дефицита туалетной бумаги
- Захарова: Канада довела отношения с Россией до исторического минимума
- Суд арестовал подозреваемого в вымогательстве мэра Майкопа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru