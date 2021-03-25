Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на пост главы страны в 2024 году. Соответствующее заявление он сделал в ходе своей первой пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Мой ответ - да», - таким образом Байден ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Демократ Джо Байден был избран президентом страны, в ходе голосования, прошедшего в США 3 ноября прошлого года. Конгресс США 7 января утвердил итоги выборов и победу Байдена над республиканцем и предыдущем президентом страны Дональдом Трампом. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 января 2021 года.

