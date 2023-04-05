Байден посетит Великобританию и Ирландию

Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля посетит Великобританию и Ирландию, сообщили в Белом доме.

В заявлении уточняется, что американский лидер сначала поедет в Белфаст в Северной Ирландии, а затем посетит Ирландию. Ожидается, что Байден обсудит двустороннее сотрудничество, а также прогресс после подписания Белфастского соглашения 25 лет назад (соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, прим. НСН).

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не посетит коронацию короля Великобритании Карла III, запланированную на 6 мая. Об этом пишет The Daily Telegraph. По данным издания, вместо американского президента церемонию в Лондоне может посетить его супруга Джилл Байден. Посол Британии в США Карен Пирс и Букингемский дворец ведут «сердечные и дипломатические» переговоры с Вашингтоном о составе делегации на коронации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ИрландияВеликобританияДжо Байден

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