Байден посетит Великобританию и Ирландию
Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля посетит Великобританию и Ирландию, сообщили в Белом доме.
В заявлении уточняется, что американский лидер сначала поедет в Белфаст в Северной Ирландии, а затем посетит Ирландию. Ожидается, что Байден обсудит двустороннее сотрудничество, а также прогресс после подписания Белфастского соглашения 25 лет назад (соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, прим. НСН).
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не посетит коронацию короля Великобритании Карла III, запланированную на 6 мая. Об этом пишет The Daily Telegraph. По данным издания, вместо американского президента церемонию в Лондоне может посетить его супруга Джилл Байден. Посол Британии в США Карен Пирс и Букингемский дворец ведут «сердечные и дипломатические» переговоры с Вашингтоном о составе делегации на коронации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru