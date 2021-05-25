Байден поручил разработать ответ на инцидент с Ryanair
Президент США Джо Байден поручил администрации разработать варианты привлечения к ответственности людей, причастных к посадке самолета Ryanair в Минске и задержанию Романа Протасевича. Информация опубликована на официальном сайте Белого дома.
Президент заявил, что приветствует призывы ЕС о целенаправленных экономических санкциях в связи с инцидентом.
Также помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан провел переговоры с оппонентом президента Белоруссии Светланой Тихановской, в которых восхвалил смелость Тихановской, ее мужа и сотен белорусских сторонников демократии, журналистов и общественных лидеров.
Ранее французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полётов в воздушном пространстве над Белоруссией на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
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