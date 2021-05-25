Байден поручил разработать ответ на инцидент с Ryanair

Также помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан провел переговоры с оппонентом президента Белоруссии Светланой Тихановской, в которых восхвалил смелость Тихановской, ее мужа и сотен белорусских сторонников демократии, журналистов и общественных лидеров.

Ранее французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полётов в воздушном пространстве над Белоруссией на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

