Байден поручил разработать ответ на инцидент с Ryanair

Президент США Джо Байден поручил администрации разработать варианты привлечения к ответственности людей, причастных к посадке самолета Ryanair в Минске и задержанию Романа Протасевича. Информация опубликована на официальном сайте Белого дома.

Президент заявил, что приветствует призывы ЕС о целенаправленных экономических санкциях в связи с инцидентом.

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Также помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан провел переговоры с оппонентом президента Белоруссии Светланой Тихановской, в которых восхвалил смелость Тихановской, ее мужа и сотен белорусских сторонников демократии, журналистов и общественных лидеров.

Ранее французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полётов в воздушном пространстве над Белоруссией на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБелоруссия
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