Air France приостанавливает полеты над Белоруссией

Уточняется, что у тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен.

Госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари накануне призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространством Белоруссии и сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа», передает RT.



