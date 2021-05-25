Air France приостанавливает полеты над Белоруссией

Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полётов в воздушном пространстве над Белоруссией на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление перевозчика.

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Уточняется, что у тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен.

Госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари накануне призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространством Белоруссии и сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа», передает RT.


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Фото: facebook.com/airfrance
ТЕГИ:АвиасообщениеБелоруссияФранция
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