Air France приостанавливает полеты над Белоруссией
Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полётов в воздушном пространстве над Белоруссией на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление перевозчика.
Уточняется, что у тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен.
Госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари накануне призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространством Белоруссии и сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа», передает RT.
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