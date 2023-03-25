Байден пообещал продолжить давление на Россию с помощью «исторических» санкций

США и Канада продолжат оказывать давление на Россию с помощью «исторических» санкций. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает РИА Новости.

Мишустин заявил о сильнейшем санкционном ударе по России

Американский лидер встретился в Канаде с премьер-министром страны Джастином Трюдо. После политики провели совместную пресс-конференцию.

«Мы намерены продолжать давление на [президента России Владимира] Путина посредством исторических санкций и тарифов», — цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, американский президент заявил, что Вашингтон продолжит гуманитарную и военную помощь Украине.

Ранее Байден перепутал Канаду и Китай, объяснив оговорку тем, что часто думает об отношениях с КНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКанадаСШАДжо Байден

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