Байден пообещал продолжить давление на Россию с помощью «исторических» санкций
США и Канада продолжат оказывать давление на Россию с помощью «исторических» санкций. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает РИА Новости.
Американский лидер встретился в Канаде с премьер-министром страны Джастином Трюдо. После политики провели совместную пресс-конференцию.
«Мы намерены продолжать давление на [президента России Владимира] Путина посредством исторических санкций и тарифов», — цитирует политика РИА Новости.
Кроме того, американский президент заявил, что Вашингтон продолжит гуманитарную и военную помощь Украине.
Ранее Байден перепутал Канаду и Китай, объяснив оговорку тем, что часто думает об отношениях с КНР.
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