Байден пообещал продолжить давление на Россию с помощью «исторических» санкций

Американский лидер встретился в Канаде с премьер-министром страны Джастином Трюдо. После политики провели совместную пресс-конференцию.

«Мы намерены продолжать давление на [президента России Владимира] Путина посредством исторических санкций и тарифов», — цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, американский президент заявил, что Вашингтон продолжит гуманитарную и военную помощь Украине.

Ранее Байден перепутал Канаду и Китай, объяснив оговорку тем, что часто думает об отношениях с КНР.

