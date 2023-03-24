Байден перепутал Канаду с Китаем

Президент США Джо Байден вновь оказался в неловкой ситуации, сообщают СМИ.

СМИ обвинили Байдена в хвастовстве и лжи о своих достижениях

Глава Белого дома находится с визитом в Канаде. Он встретился с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

После этого Байден обратился с торжественной речью к местным парламентариям. В ходе выступления он заявил, что аплодирует Китаю.

Глава государства быстро поправил себя и принес извинения. Оговорку он объяснил тем, что часто думает об отношениях с Пекином.

Американский лидер в ходе выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в ноябре 2022 года перепутал Камбоджу с Колумбией.

Также Байден путал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа, передает НСН.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:КанадаСШАДжо Байден

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