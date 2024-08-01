Байден подтвердил обмен Гершковича, Уилана и Кара-Мурзы
Три американских гражданина и один обладатель грин-карты были освобождены из тюрем в России. Как сообщает пресс-служба Белого дома, об этом заявил президент США Джо Байден.
Американский лидер указал, что это имеющие гражданство бывший морпех Пол Уилан, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и журналистка Алсу Курмашева, а также оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), у которого есть грин-карта.
Байден уточнил, что всего США удалось договориться об освобождении 16 человек из России, в том числе, пяти граждан Германии и семи россиян, «которые были политическими заключенными».
«Я не прекращу работу, пока каждый американец, незаконно задержанный или взятый в заложники по всему миру, не воссоединится со своей семьей. Моя администрация уже вернула домой более 70 таких американцев», - заявил он.
Глава Белого дома также поблагодарил за содействие Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию, подчеркнув, что проделанная работа ещё раз доказывает необходимость «иметь друзей в этом мире».
Ранее в Управлении турецкой разведки заявили, что в обмене, который состоялся в Анкаре, участвовали семь стран, в обменных списках значились 26 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru