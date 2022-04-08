Псаки не подтвердила возможность поставок нефти из Венесуэлы

Представитель Белого дома Джен Псаки не подтвердила информацию о том, что США планирует возобновить поставки нефти из Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:ВенесуэлаСША
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