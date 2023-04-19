Байден перепутал Ирак с Ираном
Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию, передают СМИ.
Глава Белого дома выступал перед членами профсоюзов. Речь зашла о военной службе его сына Бо.
Президент США заявил, что был в Иране. Затем он поправил себя и добавил, что имел в виду Ирак.
По словам Байдена, он бывал в Ираке и Афганистане более 30 раз.
Ранее на встрече с американскими десантниками в Польше глава Белого дома заявил, что у военных США будет возможность оценить украинское мужество, когда они «там» окажутся. Где именно Байден не уточнил, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru