Байден перепутал Ирак с Ираном

Глава Белого дома выступал перед членами профсоюзов. Речь зашла о военной службе его сына Бо.

Президент США заявил, что был в Иране. Затем он поправил себя и добавил, что имел в виду Ирак.

По словам Байдена, он бывал в Ираке и Афганистане более 30 раз.

Ранее на встрече с американскими десантниками в Польше глава Белого дома заявил, что у военных США будет возможность оценить украинское мужество, когда они «там» окажутся. Где именно Байден не уточнил, передает «Радиоточка НСН».

