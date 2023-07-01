Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Байден не протянет до конца года

«Мне трудно поверить, что старина Байден дотянет до конца года. Очевидно, что он просто картонная фигура», — считает эксперт.

По мнению Макгрегора, 80-летний Байден «на пределе своих возможностей». Также полковник предположил, что вице-президент США Камала Харрис не сможет заменить главу государства. По словам экс-советника, он не знает ни одного человека, верящего, что Харрис «осознает, что делает».

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что Байден вряд ли переживет второй президентский срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик считает «маловероятным», что действующий глава государства доживет до 86 лет.

