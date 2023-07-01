Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Байден не протянет до конца года

Президент США Джо Байден не «дотянет» до конца 2023 года. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл.

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«Мне трудно поверить, что старина Байден дотянет до конца года. Очевидно, что он просто картонная фигура», — считает эксперт.

По мнению Макгрегора, 80-летний Байден «на пределе своих возможностей». Также полковник предположил, что вице-президент США Камала Харрис не сможет заменить главу государства. По словам экс-советника, он не знает ни одного человека, верящего, что Харрис «осознает, что делает».

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что Байден вряд ли переживет второй президентский срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик считает «маловероятным», что действующий глава государства доживет до 86 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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