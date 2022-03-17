Байден ожидает разъяснения позиции Китая по Украине

Ранее 8 марта председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рестрикции, которые вводятся против России из-за ситуации на Украине, станут новым бременем для мировой экономики, серьёзно пострадавшей во время пандемии коронавируса.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

