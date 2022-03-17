Байден ожидает разъяснения позиции Китая по Украине
Президент США Джо Байден рассчитывает услышать разъяснения позиции Китая по военной операции России на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
Ранее 8 марта председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рестрикции, которые вводятся против России из-за ситуации на Украине, станут новым бременем для мировой экономики, серьёзно пострадавшей во время пандемии коронавируса.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru