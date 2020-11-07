Байден ожидает более 300 новых голосов выборщиков после подсчёта

Байден подчеркнул свою победу над действующим президентом США Дональдом Трампом в нескольких ключевых штатах в течение суток.

«24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, теперь мы впереди, и мы собираемся победить в этом штате. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, теперь мы собираемся победить в Пенсильвании», — отметил демократ.

То же самое, по словам Байдена, происходит в Аризоне и Неваде. В последнем штате результаты голосования за кандидата от Демократической партии США удвоились.

Байден напомнил, в США кандидат-демократ побеждает в Аризоне впервые за 24 года, а в Джорджии – впервые за 28 лет.

«Мы победим в этой гонке определённым большинством голосов, получив поддержку нации. Мы уже получили 74 млн голосов — больше, чем когда-либо получал какой-либо президент за всю историю США», — заявил Байден.

Несмотря на то, что, по данным Байдена, он опережает Трампа на 4 млн голосов, о своей победе на президентских выборах США пока не готов заявить. При этом демократ убежден, что победа ему гарантирована, и призвал своих сторонников к спокойствию и терпению.

Трамп ранее заявил, что намерен доказать свое лидерство в спорных штатах в суде.

Председатель Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов в эфире НСН рассказал, какие нарушения выявили отечественные специалисты при мониторинге выборов президента США.

«В США находили выброшенными сотни бюллетеней, выявляли попытки проголосовать за мертвые души, портили ящики у избирателей, которым отсылают бюллетени для голосования по почте. Всё это лишь вершина айсберга», - сказал Борисов.

Между тем, в президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270. По последним данным, некоторые из штатов, в которых продолжается подсчет голосов, также поддерживают Байдена. Если это подтвердится, они обеспечат кандидату от демократов победу.

