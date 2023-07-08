Крым скорректирует стратегию обеспечения водой
Крым скорректирует стратегию обеспечения региона водой из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
Как отметил политик, власти продолжат проводить мероприятия по созданию устойчивого запаса воды в водохранилищах.
«Это, в числе прочего, — оптимизация водной системы, создание дополнительных емкостей для накопления воды, использование подземных источников и так далее. Эта программа у нас реализуется, мы уже имеем хорошие результаты», — цитирует Константинова РИА Новости.
Спикер парламента Крыма указал, что уровень воды в Северо-Крымском канале снижается, власти анализируют обстановку. Пока никто из сельхозпроизводителей не обращался за помощью, угрозы для населения региона также нет.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня, десятки населенных пунктов были затоплены. По последним данным, в результате ЧП погибли 55 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Госдума в июле примет решение о запрете смены пола
- «Началось военное искусство». Эксперт заявил о превосходстве российской армии перед ВСУ
- СМИ: Российские военные будут уничтожать обслуживающий персонал F-16 на Украине
- Гладков сообщил о приостановке возвращения жителей в Шебекино из-за обстрелов
- Крым скорректирует стратегию обеспечения водой
- СМИ: Ребенок убитой украинским пограничником в Мариуполе пары умер от голода
- «Ничего, кроме слов». Украину манят, но не зовут в НАТО
- Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»
- Глава Минфина США призвала Китай вместе бороться с изменениями климата
- Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигонах ЮВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru