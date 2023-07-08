Крым скорректирует стратегию обеспечения водой

Как отметил политик, власти продолжат проводить мероприятия по созданию устойчивого запаса воды в водохранилищах.

«Это, в числе прочего, — оптимизация водной системы, создание дополнительных емкостей для накопления воды, использование подземных источников и так далее. Эта программа у нас реализуется, мы уже имеем хорошие результаты», — цитирует Константинова РИА Новости.

Спикер парламента Крыма указал, что уровень воды в Северо-Крымском канале снижается, власти анализируют обстановку. Пока никто из сельхозпроизводителей не обращался за помощью, угрозы для населения региона также нет.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня, десятки населенных пунктов были затоплены. По последним данным, в результате ЧП погибли 55 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

