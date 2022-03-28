Байден опроверг возможность отправки американских войск на Украину

Таким образом, американский лидер ответил на вопрос журналиста о заявлении в Польше. Байден пояснил, что имел в виду подготовку американскими военными украинских солдат в Польше.

Байден приехал в Европу для участия в саммите стран НАТО. Во время своего визита Байден посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. В ходе своего общения с ними американский президент назвал своего российского коллегу Владимира Путина «мясником».



