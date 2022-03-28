Байден опроверг возможность отправки американских войск на Украину
Президент США Дож Байден опроверг возможность американских войск на территорию Украину. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, американский лидер ответил на вопрос журналиста о заявлении в Польше. Байден пояснил, что имел в виду подготовку американскими военными украинских солдат в Польше.
Байден приехал в Европу для участия в саммите стран НАТО. Во время своего визита Байден посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. В ходе своего общения с ними американский президент назвал своего российского коллегу Владимира Путина «мясником».
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