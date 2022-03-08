Байден объявит о новых антироссийских санкциях
Президент США Джо Байден восьмого марта объявит о новых санкциях против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Выступление должно пройти в 18:45 по московскому времени (10:45 по времени Вашингтона).
Ранее издание Bloomberg сообщало, что восьмого марта США планируют одобрить запрет на импорт нефти из России.
В то же время министр экономики Германии Роберт Хабек восьмого марта заявил, что США не будут требовать от Берлина ввести эмбарго на закупку российской нефти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- Байден запретил импорт российских энергоносителей
- Ferrari заявили об остановке производства автомобилей для России
- Экс-премьер РФ объяснил, почему Россия не прекращает поставки газа в Европу
- «И граду, и миру». Военный эксперт призывает обратиться в Совбез ООН по поводу опытов с бакоружием США на Украине
- Байден объявит о новых антироссийских санкциях
- Россиянки назвали самый желанный подарок на восьмое марта
- Министр экономики ФРГ заявил, что США не будут просить Берлин вводить эмбарго на российскую нефть
- «Отложенная казнь». Россиянам рекомендуют избегать кредитных каникул в кризис
- В Москве повысят температуру в батареях из-за морозов
- Бренд одежды Reserved остановил работу своего интернет-магазина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru