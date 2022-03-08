Байден объявит о новых антироссийских санкциях

Президент США Джо Байден восьмого марта объявит о новых санкциях против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Министр экономики ФРГ заявил, что США не будут просить Берлин вводить эмбарго на российскую нефть

Выступление должно пройти в 18:45 по московскому времени (10:45 по времени Вашингтона).

Ранее издание Bloomberg сообщало, что восьмого марта США планируют одобрить запрет на импорт нефти из России.

В то же время министр экономики Германии Роберт Хабек восьмого марта заявил, что США не будут требовать от Берлина ввести эмбарго на закупку российской нефти.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДжо Байден
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