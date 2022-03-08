Байден объявит о новых антироссийских санкциях

Выступление должно пройти в 18:45 по московскому времени (10:45 по времени Вашингтона).

Ранее издание Bloomberg сообщало, что восьмого марта США планируют одобрить запрет на импорт нефти из России.

В то же время министр экономики Германии Роберт Хабек восьмого марта заявил, что США не будут требовать от Берлина ввести эмбарго на закупку российской нефти.

