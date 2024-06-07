Байден объявил, что США выделят Киеву новый пакет помощи на 225 млн долларов

Во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским во Франции он уточнил, что эти средства необходимы для восстановления электрической сети Украины.

«Я приношу извинения за недели, когда не было понятно, будут ли выделены средства, так как мы столкнулись с проблемами при принятии этого законопроекта», - добавил президент США.

Ранее Байден допустил, что после завершения текущего конфликта Украина может остаться вне НАТО, однако Вашингтон продолжит поставлять Киеву оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

