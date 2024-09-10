Байден обсудит со Стармером разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием

По его словам, беседа политиков запланирована на 13 сентября, Байден и Страмер намерены выслушать представителей Украины, а также убедиться в том, что у Вашингтона и Лондона «есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо».

Он добавил, что также политики намерены узнать о целях украинских партнёров «на недели и месяцы вперёд», и как США и Великобритания могут «поддержать их наилучшим образом».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников снять ограничения на дальние удары по России, чтобы у Москвы «была мотивация стремиться к миру», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

