Псаки: Байден сейчас не намерен контактировать с Путиным
США считают неподходящим время для прямого диалога между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
Тем не менее, по ее словам, Байден оставляет дверь для дипломатии открытой.
Президенты не общались с начала военной операции РФ на территории Украины, которая началась 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны РФ на данный момент подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
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