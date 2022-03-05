Псаки: Байден сейчас не намерен контактировать с Путиным

США считают неподходящим время для прямого диалога между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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Тем не менее, по ее словам, Байден оставляет дверь для дипломатии открытой.

Президенты не общались с начала военной операции РФ на территории Украины, которая началась 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны РФ на данный момент подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Владимир ПутинСША
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