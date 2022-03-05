Псаки: Байден сейчас не намерен контактировать с Путиным

Тем не менее, по ее словам, Байден оставляет дверь для дипломатии открытой.

Президенты не общались с начала военной операции РФ на территории Украины, которая началась 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны РФ на данный момент подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

