Байден: Нет желания сдерживать Китай

«Данная поездка была в меньшей степени сфокусирована на сдерживании Китая. Я не испытываю желания сдерживать Китай. Я лишь хочу, чтобы мы выстраивали отношения предсказуемым образом, и каждый из нас понимал, как обстоят дела», – заявил Байден.

По словам Байдена, он искренне стремится наладить с Пекином отношения. В то время, как пытается «менять правила игры» в различных сферах, в том числе в торговле.

Упоминая председателя КНР Си Цзиньпиня, глава Белого дома назвал его премьер-министром. Из-за этого потом называл китайского лидера только по фамилии.

Ранее президент США Джо Байден выразил разочарование из-за отсутствия лидера КНР Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати в Нью-Дели. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.





