Байден: Нет желания сдерживать Китай
По словам президента США Джо Байдена, у него нет желания сдерживать Китай, но есть другое – выстроить предсказуемые отношения ямежду странами. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции во Вьетнаме по итогам саммита G20, который состоялся в Нью-Дели (Индия).
«Данная поездка была в меньшей степени сфокусирована на сдерживании Китая. Я не испытываю желания сдерживать Китай. Я лишь хочу, чтобы мы выстраивали отношения предсказуемым образом, и каждый из нас понимал, как обстоят дела», – заявил Байден.
По словам Байдена, он искренне стремится наладить с Пекином отношения. В то время, как пытается «менять правила игры» в различных сферах, в том числе в торговле.
Упоминая председателя КНР Си Цзиньпиня, глава Белого дома назвал его премьер-министром. Из-за этого потом называл китайского лидера только по фамилии.
Ранее президент США Джо Байден выразил разочарование из-за отсутствия лидера КНР Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати в Нью-Дели. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru