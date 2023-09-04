Байдена разочаровало возможное отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20

Президент США Джо Байден выразил разочарование из-за возможного отсутствия лидера КНР Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати в Нью-Дели. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Намек по-китайски: Названы причины, почему Си Цзиньпин не поедет на саммит G20

«Я разочарован, но ... намерен встретиться с ним [Си Цзиньпином]», — указал политик.

Ранее МИД Китая сообщило, что пока не может прояснить ситуацию с планами Си Цзиньпина относительно поездки на саммит G20, который состоится 9-10 сентября, напоминает телеканал «360». Ожидается, что на встречу отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян, пишет RT.

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ФОТО: скриншот с видео
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