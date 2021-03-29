Байден не собирается встречаться с Ким Чен Ыном

Лидер КНДР Ким Чен Ын в январе в ходе съезда Трудовой партии Кореи назвал США «главным врагом» и добавил, что политика Вашингтона в отношении Северной Кореи остается неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет Белый дом.





