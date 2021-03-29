Байден не собирается встречаться с Ким Чен Ыном
29 марта 202121:16
Президент США Джо Байден не планирует проводить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Ранее представители Белого дома сообщили о намерении создать новую стратегию отношений с Северной Кореей.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в январе в ходе съезда Трудовой партии Кореи назвал США «главным врагом» и добавил, что политика Вашингтона в отношении Северной Кореи остается неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет Белый дом.
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29 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru