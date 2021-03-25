Япония зафиксировала пуск ракет со стороны КНДР

Пхеньян провел запуск двух ракет в сторону Японского моря. Как считает Токио, обе они могут быть баллистическими.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга распорядился приложить все усилия для сбора информации о проведенных испытаниях.

Ранее Северная Корея провела испытания двух крылатых, не баллистических ракет. Пуски были произведены с западного побережья КНДР еще 21 марта.

