Япония зафиксировала пуск ракет со стороны КНДР

Власти Японии проводят экстренное заседание национального Совета безопасности после ракетных испытаний КНДР, передает агентство Kyodo.

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Пхеньян провел запуск двух ракет в сторону Японского моря. Как считает Токио, обе они могут быть баллистическими.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга распорядился приложить все усилия для сбора информации о проведенных испытаниях.

Ранее Северная Корея провела испытания двух крылатых, не баллистических ракет. Пуски были произведены с западного побережья КНДР еще 21 марта.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаКНДР
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