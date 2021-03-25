Япония зафиксировала пуск ракет со стороны КНДР
Власти Японии проводят экстренное заседание национального Совета безопасности после ракетных испытаний КНДР, передает агентство Kyodo.
Пхеньян провел запуск двух ракет в сторону Японского моря. Как считает Токио, обе они могут быть баллистическими.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга распорядился приложить все усилия для сбора информации о проведенных испытаниях.
Ранее Северная Корея провела испытания двух крылатых, не баллистических ракет. Пуски были произведены с западного побережья КНДР еще 21 марта.
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