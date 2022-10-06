Байден не исключил возможной встречи с Путиным на G20

Президент США Джо Байден допустил, что может обсудить российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине на полях саммита G20, сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Посмотрим... Это ещё предстоит определить», - ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия готова организовать в рамках саммита G20, который пройдет в ноябре на острове Бали, встречу Путина и Байдена в случае их очного участия и интереса к этому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20Владимир ПутинРоссияСШАДжо Байден
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