СМИ: Байден назвал Си Цзиньпина лидером России

Американский лидер Джо Байден оговорился в ходе выступления, назвав председателя КНР Си Цзиньпина президентом России и спутав его с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал GB News.

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«Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И, когда я был вице-президентом, Обама сказал, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — заявил Байден.

Однако президент США сразу заметил свою ошибку, подчеркнув, что у США были конфликты не только с Россией, но и с другими странами.

Ранее Байден отверг критику о своей памяти, назвав затем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Владимир ПутинСи ЦзиньпинДжо Байден

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