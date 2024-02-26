СМИ: Байден назвал Си Цзиньпина лидером России
Американский лидер Джо Байден оговорился в ходе выступления, назвав председателя КНР Си Цзиньпина президентом России и спутав его с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал GB News.
«Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И, когда я был вице-президентом, Обама сказал, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — заявил Байден.
Однако президент США сразу заметил свою ошибку, подчеркнув, что у США были конфликты не только с Россией, но и с другими странами.
Ранее Байден отверг критику о своей памяти, назвав затем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.
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