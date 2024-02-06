Опрос: большинство американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена
Большинство граждан США считают, что президент Джо Байден теряет остроту ума, сказано в опросе, который опубликовала исследовательская организация Rasmussen Reports.
59% респондентов считают, что глава Белого дома со временем «все больше и больше теряет остроту ума». 33% с этим не согласны. Также выяснилось, что «большинство американцев подозревают СМИ в попытках скрыть снижение когнитивных способностей президента».
Рейтинг одобрения работы американского президента Джо Байдена в течение третьего года его пребывания на посту составил в среднем 39,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru