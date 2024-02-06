Опрос: большинство американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена

59% респондентов считают, что глава Белого дома со временем «все больше и больше теряет остроту ума». 33% с этим не согласны. Также выяснилось, что «большинство американцев подозревают СМИ в попытках скрыть снижение когнитивных способностей президента».

Рейтинг одобрения работы американского президента Джо Байдена в течение третьего года его пребывания на посту составил в среднем 39,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

