Опрос: большинство американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена

Большинство граждан США считают, что президент Джо Байден теряет остроту ума, сказано в опросе, который опубликовала исследовательская организация Rasmussen Reports.

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59% респондентов считают, что глава Белого дома со временем «все больше и больше теряет остроту ума». 33% с этим не согласны. Также выяснилось, что «большинство американцев подозревают СМИ в попытках скрыть снижение когнитивных способностей президента».

Рейтинг одобрения работы американского президента Джо Байдена в течение третьего года его пребывания на посту составил в среднем 39,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

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