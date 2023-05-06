Байден назвал себя самым опытным кандидатом на пост президента США

Президент США Джо Байден заявил, что считает себя самым опытным претендентом на роль главы государства. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

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Ранее 80-летний Байден заявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей, и у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на данный пост», — заявил глава государства.

По мнению политика, он доказал «свою честность и эффективность» и набрал «чертовски много мудрости».

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ФОТО: РИА Новости
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