Байден назвал разговор с Путиным «искренней и уважительной беседой»
Лидер США Джо Байден назвал телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным "откровенной и уважительной". Об этом сообщает ТАСС.
Выступая в Белом доме, американский президент высказался о беседе, назвав ее "искренней и уважительной". По его словам, речь шла о характере двухсторонних отношений между государствами.
Байден назвал свою линию в диалоге "искренней и почтительной". Агентство отмечает, что вся речь главы США была посвящена политике США в отношении России. Байден подчеркнул, что Россия и США - две великие державы.
Президент Штатов напомнил о лежащей на плечах этих двух стран ответственности за "мировую стабильность". Также Байден заявил о своей уверенности в стремлении российского и американского народов "к миру".
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- Байден назвал разговор с Путиным «искренней и уважительной беседой»
- Россия зеркально вышлет трех польских дипломатов
- ХК «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
- РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня
- Шойгу заявил о завершении основных реформ в армии РФ
- Белый дом пригрозил санкциями против «Северного потока - 2»
- ВМС Украины обвинили РФ в провокациях в Азовском море
- Россиянам не понадобится тест на COVID-19 для посещения Абхазии
- Польша объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата
- СМИ: Гран-при Канады «Формула 1» снова отменили из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru