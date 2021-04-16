Байден назвал разговор с Путиным «искренней и уважительной беседой»

Лидер США Джо Байден назвал телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным "откровенной и уважительной". Об этом сообщает ТАСС.

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Выступая в Белом доме, американский президент высказался о беседе, назвав ее "искренней и уважительной". По его словам, речь шла о характере двухсторонних отношений между государствами.

Байден назвал свою линию в диалоге "искренней и почтительной". Агентство отмечает, что вся речь главы США была посвящена политике США в отношении России. Байден подчеркнул, что Россия и США - две великие державы.

Президент Штатов напомнил о лежащей на плечах этих двух стран ответственности за "мировую стабильность". Также Байден заявил о своей уверенности в стремлении российского и американского народов "к миру".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияПутинДжо Байден
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