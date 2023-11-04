Байден назвал премьера Канады своим именем
Президент США Джо Байден оговорился во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и назвал главу канадского правительства «Джо». Видео опубликовал официальный YouTube-канал Белого дома.
Байден и Трюдо встретились в пятницу в Вашингтоне во время саммита «Партнерство Америк для экономического процветания».
«Я благодарю премьер-министра Джо … я благодарю премьер-министра Трюдо, президента [Уругвая Луиса] Лакалье, а также президента [Коста-Рики Родриго] Чавеса за их поддержку в создании нового регионального центра передового опыта в Коста-Рике», — заявил американский политик.
Ранее Джо Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время исполнения гимна Индии на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru