Председатель нижней палаты парламента напомнил о словах президента США о необходимости построить новый миропорядок. Таким образом Байден согласился, что «порядок, основанный на американских правилах, изжил себя». Как отметил Володин, стремясь сохранить гегемонию, Вашингтон принес миру вред. Следствием правления Байдена стали торговые войны, глубокий кризис в Евросоюзе, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, напряжение вокруг Тайваня, пишет «Свободная пресса».

«Никто в мире не согласится с тем, чтобы Байден и США, которые разрушили систему глобальной безопасности, строили новый миропорядок в своих интересах. 80% населения планеты считают, что отношения необходимо развивать на принципах взаимовыгодного сотрудничества, уважения, невмешательства в суверенные дела и отсутствия двойных стандартов», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что мир изменился, стал многополярным, и новые попытки перекроить его по лекалам США приведут лишь к глобальной катастрофе.

Ранее Вячеслав Володин призвал осудить в судебном порядке колониализм Запада и обязать западные страны компенсировать ущерб, напоминает РЕН ТВ.

