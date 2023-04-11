Байден назвал незаконным задержание журналиста Гершковича в РФ
Президент США Джо Байден заявил, что задержание в России подозреваемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича незаконно, сообщает ТАСС.
По его словам, признание Госдепартаментом этого факта «меняет положение дел».
«Мы ясно даём понять, что происходящее - полностью незаконно. Мы об этом объявили, и это меняет положение дел», - сказал американский лидер.
Байден добавил, что намерен созвониться с семьёй задержанного журналиста.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен принял решение наделить задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемый», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru