Американский журналист Гершкович отверг все обвинения в свой адрес
Корреспондент The Wall Street Journal, американец Эван Гершкович, арестованный в России, отверг предъявленное ему обвинение в шпионаже в пользу США, сообщают «Известия».
Он был задержан с поличным 30 марта в Екатеринбурге. По данным следствия, журналист по заданию спецслужб собирал информацию о работе одного из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, составляющую государственную тайну в РФ.
Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ, его задержали в момент передачи сведений.
Гершкович обвиняется по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Ранее журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru