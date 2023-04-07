Американский журналист Гершкович отверг все обвинения в свой адрес

Корреспондент The Wall Street Journal, американец Эван Гершкович, арестованный в России, отверг предъявленное ему обвинение в шпионаже в пользу США, сообщают «Известия».

Он был задержан с поличным 30 марта в Екатеринбурге. По данным следствия, журналист по заданию спецслужб собирал информацию о работе одного из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, составляющую государственную тайну в РФ.

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Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ, его задержали в момент передачи сведений.

Гершкович обвиняется по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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