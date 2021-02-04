Байден заявил, что Россия «заплатит» за свои действия

Байден сообщил, что, в отличие от экс-президента Дональда Трампа, он не намерен сдаваться перед "агрессивными действиям России". В их числе президент Штатов назвал якобы вмешательство в выборы США, атаки хакеров и "отравления своих граждан".

Байден также выразил уверенность, что США станут "более эффективно" сотрудничать со своими партнерами "по вопросу России". В России неоднократно опровергали все обвинения, которые выдвигает американская сторона.

Байден также публично призвал освободить оппозиционера Алексея Навального. Во вторник 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.