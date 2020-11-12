Штаб Трампа подал иск в федеральный суд против результатов голосования в Мичигане
Штаб президента США Дональда Трампа в среду 11 ноября подал в федеральный суд иск против властей штата Мичиган и округа Уэйн. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Fox News.
Мичиган входит в число "колеблющихся" штатов на президентских выборах в США. По предварительным данным, в этом штате выиграл кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден, однако Трамп утверждает, что во время проведения голосования было зафиксировано множество "тайно вброшенных бюллетеней" и других нарушений.
По мнению республиканцев, во время подсчета бюллетеней наблюдателям, представляющем демократов, было отдано предпочтение, а также были отмечены голосования незарегистрированных избирателей. Истцы уверены, что на некоторых участках наблюдатели от республиканцев физически не имели доступа к представителям избирательных комиссий якобы из-за требований соблюдать противоэпидемиологические меры.
По данным штаба Трампа, наблюдатели от Демократической партии имели возможность "подойти ближе". Республиканская партия официально еще не приняла единое решение по результатам выборов и не решила вопрос о президентстве Джо Байдена.
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