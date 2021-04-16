Байден намерен ввести новые санкции против «Северного потока - 2»

Американский президент Джо Байден сообщил, что рассматривает возможность ввода новых санкций против строительства газопровода «Северный поток - 2», сообщает «РЕН ТВ».

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Глава Белого дома отметил, что трубопровод остается «крайне сложным вопросом» для союзников США в Европе.

«Я долгое время выступал против "Северного потока-2", еще когда занимал пост вице-президента», - отметил президент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохраняют возможность введения дополнительных санкций в отношении проекта «Северный поток - 2», сообщает РИА Новости.

Когда журналисты спросили, почему в новом списке американских санкций не упомянут газопровод, Псаки ответила, что отсутствие таких ограничений ещё не значит, «что их больше не последует».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Санкции Против РоссииДжо Байден
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