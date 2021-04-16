Байден намерен ввести новые санкции против «Северного потока - 2»

Глава Белого дома отметил, что трубопровод остается «крайне сложным вопросом» для союзников США в Европе.

«Я долгое время выступал против "Северного потока-2", еще когда занимал пост вице-президента», - отметил президент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохраняют возможность введения дополнительных санкций в отношении проекта «Северный поток - 2», сообщает РИА Новости.

Когда журналисты спросили, почему в новом списке американских санкций не упомянут газопровод, Псаки ответила, что отсутствие таких ограничений ещё не значит, «что их больше не последует».

