В Госдуме заявили, что «Северный поток-2» будет готов к лету
Россия может достроить газопровод «Северный поток-2» и пустить первые объемы газа в сторону Германии этим летом. Об этом глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил на встрече с депутатами Бундестага ФРГ.
Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что страна отказалась от идеи шантажировать Россию проектом строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков ранее также подтверждал, что строительство газопровода будет завершено в этом году, так как работы выполнены на 90-92%.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в ходе пресс-конференции НСН рассказал, для чего США вводят санкции именно против газового российского сектора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- Американский посол вызван в МИД России
- Посол Украины призвал страну вернуть ядерный статус
- Евро и доллар резко выросли после введения санкций против России
- Захарова заявила о неотвратимом ответе на санкции США
- Путин призвал бороться с унизительной бюрократией в социальной сфере
- СМИ сообщили о жёсткой реакции России на санкции США
- Страны НАТО поддержали новые санкции США против России
- В Госдуме заявили, что «Северный поток-2» будет готов к лету
- В ФСБ предупредили об угрозе двойных терактов
- Президент США подписал указ о новых санкциях против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru