В Госдуме заявили, что «Северный поток-2» будет готов к лету

Россия может достроить газопровод «Северный поток-2» и пустить первые объемы газа в сторону Германии этим летом. Об этом глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил на встрече с депутатами Бундестага ФРГ.

Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что страна отказалась от идеи шантажировать Россию проектом строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков ранее также подтверждал, что строительство газопровода будет завершено в этом году, так как работы выполнены на 90-92%.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в ходе пресс-конференции НСН рассказал, для чего США вводят санкции именно против газового российского сектора.

