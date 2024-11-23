Байден на торжественном ужине назвал себя своим мужем

Президент США Джо Байден оговорился и вместо супруга первой леди страны Джилл Байден назвав себя своим собственным мужем. Выступление политика транслировал Белый дом.

Байден на встрече с Папой Римским представился как «муж Джилл»

Инцидент произошел во время торжественного ужина.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил 82-летний президент, приветствуя гостей.

Ранее Джо Байден пошутил, что иногда жена угрожает отправить его в космос.

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ФОТО: РИА Новости
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