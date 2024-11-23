Байден на торжественном ужине назвал себя своим мужем
23 ноября 202406:27
Президент США Джо Байден оговорился и вместо супруга первой леди страны Джилл Байден назвав себя своим собственным мужем. Выступление политика транслировал Белый дом.
Инцидент произошел во время торжественного ужина.
«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил 82-летний президент, приветствуя гостей.
Ранее Джо Байден пошутил, что иногда жена угрожает отправить его в космос.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru