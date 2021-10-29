Байден на встрече с Папой Римским представился как «муж Джилл»
Президент США Джо Байден в Ватикане представился одному из сотрудников Папского дома как «муж Джилл». Трансляцию встречи вели американские телеканалы.
Ранее в пятницу американский лидер прибыл со своей супругой Джилл в Ватикан для встречи с папой Римским Франциском. Чету Байденов встречал регент префектуры Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца и другие представители префектуры.
«Я муж Джилл», - заявил Байден. Отмечается, что Байден впервые посетил Ватикан в должности президента, однако до этого он уже трижды виделся с папой Франциском.
Байден неоднократно демонстрировал подобное поведение, так, накануне он поздоровался с невидимым собеседником. Ранее стало известно, что рейтинг американского президента за девять месяцев текущего года снизился на 11,3 процентного пункта — до 44,7%.
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