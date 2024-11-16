Байден пошутил, что жена угрожает отправить его в космос

Первая леди США Джилл Байден иногда грозит отправить супруга, главу государства Джо Байдена, в космос. Об этом заявил сам президент Соединенных Штатов на встрече с президентом Перу Диной Болуарте, передает пресс-служба Белого дома.

На переговорах Байден обратился к сотрудничеству двух стран в освоении космического пространства. Политик подчеркнул роль директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона.

«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему, чтобы он отправил меня в космос», — пошутил американский президент.

Байден добавил, что опасается поддержки этой идеи со стороны Нельсона.

Ранее президент США, отказавшийся от участия в выборах главы государства в 2024 году, пошутил о своем возвращении в президентскую гонку.

