Байден пошутил, что жена угрожает отправить его в космос
Первая леди США Джилл Байден иногда грозит отправить супруга, главу государства Джо Байдена, в космос. Об этом заявил сам президент Соединенных Штатов на встрече с президентом Перу Диной Болуарте, передает пресс-служба Белого дома.
На переговорах Байден обратился к сотрудничеству двух стран в освоении космического пространства. Политик подчеркнул роль директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона.
«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему, чтобы он отправил меня в космос», — пошутил американский президент.
Байден добавил, что опасается поддержки этой идеи со стороны Нельсона.
Ранее президент США, отказавшийся от участия в выборах главы государства в 2024 году, пошутил о своем возвращении в президентскую гонку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru