Байден: Конфликт на Украине не будет решен без отвода российских войск

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент России Владимир] Путин не выведет [силы] из Украины», — цитирует Байдена ТАСС.

Ранее Байден заявил, что США не будут напрямую втягиваться в украинский конфликт и «влезать в третью мировую войну», напоминает Ura.ru.

