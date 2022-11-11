Байден: Конфликт на Украине не будет решен без отвода российских войск
Конфликт на Украине удастся урегулировать только после вывода российской армии с этой территории, считает президент США Джо Байден. Об этом политик заявил журналистам перед вылетом в зарубежное турне.
«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент России Владимир] Путин не выведет [силы] из Украины», — цитирует Байдена ТАСС.
Ранее Байден заявил, что США не будут напрямую втягиваться в украинский конфликт и «влезать в третью мировую войну», напоминает Ura.ru.
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