Байден: США не втянутся в конфликт на Украине
Американский лидер Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон не станет напрямую вовлекаться в конфликт на Украине и развязывать третью мировую войну.
«К слову, мы не давали Украине карт-бланш. Существует множество вещей, которые мы не сделали. Например, меня очень просили о том, чтобы американские самолеты обеспечивали (безопасность) воздушного пространства над Украиной. Однако нет, мы не собираемся этого делать. Мы не станем вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь (в конфликт», - сказал глава государства.
Западные страны устали от конфликта на Украине и требуют от страны отказаться от громких заявлений и считаться с действительным положением дел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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