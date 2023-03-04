Байден и Шольц выразили готовность вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо»
Президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры выразили готовность продолжать санкционную политику в отношении России. Об этом говорится в заявлении по итогам мероприятия, распространенном пресс-службой американского президента.
Во время встречи в Белом доме Байден и Шольц обсудили усилия по предоставлению гуманитарной, экономической, политической помощи Киеву, «помощи в сфере безопасности», важность «поддержания международной солидарности» с украинцами.
«Они подтвердили свою приверженность навязывать России издержки за ... [специальную военную операцию] настолько долго, насколько это необходимо», — отмечается в заявлении.
Кроме того, Байден и Шольц обсудили другие международные вопросы и подтвердили «прочные двусторонние отношения».
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