Байден и Шольц выразили готовность вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо»

Президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры выразили готовность продолжать санкционную политику в отношении России. Об этом говорится в заявлении по итогам мероприятия, распространенном пресс-службой американского президента.

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Во время встречи в Белом доме Байден и Шольц обсудили усилия по предоставлению гуманитарной, экономической, политической помощи Киеву, «помощи в сфере безопасности», важность «поддержания международной солидарности» с украинцами.

«Они подтвердили свою приверженность навязывать России издержки за ... [специальную военную операцию] настолько долго, насколько это необходимо», — отмечается в заявлении.

Кроме того, Байден и Шольц обсудили другие международные вопросы и подтвердили «прочные двусторонние отношения».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГерманияСШАШольцДжо Байден
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