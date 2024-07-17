Байден допустил выход из предвыборной гонки в случае проблем со здоровьем
17 июля 202407:34
Президент США Джо Байден выйдет из президентской гонки, если у него выявят проблемы со здоровьем. Об этом политик заявил в интервью телеканалу BET.
«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — поделился Байден, говоря о выходе из гонки.
Как отметил 81-летний американский президент, «единственное, что приносит возраст» — мудрость.
Ранее Джо Байден заявил, что откажется от предвыборной кампании, если «Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет это», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru