Байден допустил выход из предвыборной гонки в случае проблем со здоровьем

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — поделился Байден, говоря о выходе из гонки.

Как отметил 81-летний американский президент, «единственное, что приносит возраст» — мудрость.

Ранее Джо Байден заявил, что откажется от предвыборной кампании, если «Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет это», напоминает RT.

