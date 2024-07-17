Штаб Трампа готов к возможному отказу демократов от Байдена

Штаб экс-президента США Дональда Трампа готов к возможному отказу демократов от главы Белого дома Джо Байдена в качестве своего кандидата, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление старшего советника штаба Трампа Криса Ласивиту.

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По его словам, инфляция в стране, положение Соединенных Штатов в мире, а также проблема на границе — последствия политики Байдена и вице-президента США Камалы Харрис.

Ласивита отметил, что кампания президента всегда была кампанией Байден-Харрис. «Но если Байден не может быть кандитатом, то как он может быть президентом», — задался вопросом старший советник.

Ранее Байден раскритиковал кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса, которого предложил Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Джо БайденВыборы Президента СШАДональд Трамп

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